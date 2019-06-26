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Кубок Африки. Гол Салаха помог Египту обыграть ДР Конго, Нигерия победила Гвинею
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Источник материала:
Tribuna.com
В Египте проходит 2-й тур группового этапа Кубка Африки.
Кубок Африки
2-й тур
Группа B
- Дата проведения
-
26 июня, 17.30, «Alexandria Stadium»
- Гол:
-
1:0 –
73 Омеруо.
Нигерия –
Акпейи, Омеруо, Айна, Балогун, Авазьем, Ивоби (Чуквуэзе, 78), Ндиди, Этебо, Саймон (Калу, 90), Игало (Онуачу, 88), Муса.
Гвинея –
Коне, Дюрестам (Сидибе, 73), Силла, Сека, Фалетт, Сиссе, Диавара, Траоре, Кейта (Бангура, 71), Камано (Койта, 82), Каба.
- Предупреждения:
-
Фалетт
(27), Муса
(62), Сека
(65), Этебо
(90).
- Дата проведения
-
27 июня, 17.30, «Alexandria Stadium»
Группа A
- Дата проведения
-
26 июня, 20.00, «Cairo International Stadium»
- Голы:
-
1:0 –
12 Окви,
1:1 –
40 Биллиат.
Уганда –
Оньянго, Мукииби, Мугаби, Валусимби, Мийя (Аваньи, 89), Азира (Лванга, 61), Вассва, Аучо, Абду, Окви (Кьямбадде, 73), Кадду.
Зимбабве –
Чигова, Лунга, Хадебе, Дариква, Мудиму, Каруру, Фири, Биллиат, Камусоко (Мунеци, 65), Чавапива (Русике, 64), Мусона.
- Предупреждение:
-
Аучо
(88).
- Дата проведения
-
26 июня, 23.00, «Cairo International Stadium»
- Голы:
-
1:0 –
25 Аль-Мухаммади,
2:0 –
43 Салах.
Египет –
Эль-Шенави, Ашраф, Эль-Дин, Хегази, Аль-Мухаммади, Трезеге (Газаль, 84), Эль-Ненни, Эль-Саид (Солиман, 68), Хамед, Мохсен (Хассан, 59), Салах.
ДР Конго –
Матампи, Тиссеран, Мпеко, Луйиндама, Бокади (Болази, 64), Моке, Нгонда, Магома, Болинги, Бакамбу, Мпуту (Элиа, 46).
- Предупреждения:
-
Бокади
(30), Нгонда
(59), Эль-Ненни
(68), Эль-Дин
(81), Газаль
(87).
Группа C
- Дата проведения
-
27 июня, 20.00, «30 June Air Defence Stadium»
- Дата проведения
-
27 июня, 23.00, «30 June Air Defence Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица Кубка Африки
Статистика Кубка Африки
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В Египте проходит 2-й тур группового этапа Кубка Африки.
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