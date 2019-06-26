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Кубок Африки. Гол Салаха помог Египту обыграть ДР Конго, Нигерия победила Гвинею

27.06.2019 00:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Египте проходит 2-й тур группового этапа Кубка Африки.  

Кубок Африки

2-й тур

Группа B

Нигерия – Гвинея 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
26 июня, 17.30, «Alexandria Stadium»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 73 Омеруо.
НигерияАкпейи, Омеруо, Айна, Балогун, Авазьем, Ивоби (Чуквуэзе, 78), Ндиди, Этебо, Саймон (Калу, 90), Игало (Онуачу, 88), Муса.
ГвинеяКоне, Дюрестам (Сидибе, 73), Силла, Сека, Фалетт, Сиссе, Диавара, Траоре, Кейта (Бангура, 71), Камано (Койта, 82), Каба.
Предупреждения:
Фалетт (27), Муса (62), Сека (65), Этебо (90).
Мадагаскар – Бурунди
Дата проведения
27 июня, 17.30, «Alexandria Stadium»
превью матча онлайн статистика

Группа A

Уганда – Зимбабве 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
26 июня, 20.00, «Cairo International Stadium»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Окви, 1:1 – 40 Биллиат.
УгандаОньянго, Мукииби, Мугаби, Валусимби, Мийя (Аваньи, 89), Азира (Лванга, 61), Вассва, Аучо, Абду, Окви (Кьямбадде, 73), Кадду.
ЗимбабвеЧигова, Лунга, Хадебе, Дариква, Мудиму, Каруру, Фири, Биллиат, Камусоко (Мунеци, 65), Чавапива (Русике, 64), Мусона.
Предупреждение:
Аучо (88).
Египет – ДР Конго 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
26 июня, 23.00, «Cairo International Stadium»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Аль-Мухаммади, 2:0 – 43 Салах.
ЕгипетЭль-Шенави, Ашраф, Эль-Дин, Хегази, Аль-Мухаммади, Трезеге (Газаль, 84), Эль-Ненни, Эль-Саид (Солиман, 68), Хамед, Мохсен (Хассан, 59), Салах.
ДР КонгоМатампи, Тиссеран, Мпеко, Луйиндама, Бокади (Болази, 64), Моке, Нгонда, Магома, Болинги, Бакамбу, Мпуту (Элиа, 46).
Предупреждения:
Бокади (30), Нгонда (59), Эль-Ненни (68), Эль-Дин (81), Газаль (87).

Группа C

Сенегал – Алжир
Дата проведения
27 июня, 20.00, «30 June Air Defence Stadium»
превью матча онлайн статистика
Кения – Танзания
Дата проведения
27 июня, 23.00, «30 June Air Defence Stadium»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица Кубка Африки

Статистика Кубка Африки

 
 
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В Египте проходит 2-й тур группового этапа Кубка Африки.
 
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