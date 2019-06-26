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Участники II Европейских игр сегодня разыграют 24 комплекта наград

27.06.2019 07:29 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Участники II Европейских игр сегодня разыграют 24 комплекта наград
Медали II Европейских игр

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На II Европейских играх в Минске сегодня будет разыграно 24 комплекта наград в шести видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Больше всего медалей найдут своих обладателей на гребном канале в Заславле: гребцы на байдарках и каноэ определят сильнейших в 11 номинациях. Как всегда, подопечные главного тренера сборной Беларуси Владимира Шантаровича намерены порадовать болельщиков высокими результатами. Соревнования начнутся в 9.00.

Первые 4 комплекта наград на велодроме "Минск-Арены" разыграют участники состязаний по трековым велогонкам. Старт будет дан в 15.00.

На коврах Дворца спорта мастера вольной и женской борьбы определят призеров в четырех весовых категориях (по 2 у мужчин и женщин). Начало соревнований в 11.00.

Мастера стрельбы из лука на арене СОК "Олимпийский" разыграют два последних комплекта наград. Состязания стартуют в 9.00.

В тире имени маршала С.Тимошенко в 13.00 начнется финал турнира по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 м среди женщин. Участники соревнований по стендовой стрельбе разыграют два комплекта медалей. Начало в 9.00.

Кроме того, на стадионе СОК "Олимпийский" завершатся матчи предварительного этапа турнира по пляжному футболу. Сборная Беларуси в 19.30 начнет свой заключительный поединок в группе А против команды Португалии.

Предварительные соревнования продолжатся на турнирах по бадминтону (Falcon club; 10.00), настольному теннису (Дворец тенниса; 10.30) и спортивной гимнастике ("Минск-Арена"; 13.00).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На II Европейских играх в Минске сегодня будет разыграно 24 комплекта наград в шести видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА. Больше...
 
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