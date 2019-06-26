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Евробаскет. Беларусь против Сербии
27.06.2019 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Евробаскет-2019
Женщины
Группа D
Беларусь – Сербия
27 июня. Зренянин (Сербия), 21:30
Трансляция – «Беларусь 5»
Россия – Бельгия
27 июня, Зренянин (Сербия), 18:45
Турнирная таблица: Беларусь 0 (0), Сербия 0 (0), Бельгия 0 (0), Россия 0 (0).
Победитель группы сразу попадет в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-3-е места, сыграют в 1/8 финала.
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Евробаскет-2019 Женщины Группа D Беларусь – Сербия 27 июня.
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