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Евробаскет. Беларусь против Сербии

27.06.2019 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Евробаскет-2019

Женщины

Группа D

Беларусь – Сербия

27 июня. Зренянин (Сербия), 21:30

Трансляция – «Беларусь 5»

Россия – Бельгия

27 июня, Зренянин (Сербия), 18:45

Турнирная таблица: Беларусь 0 (0), Сербия 0 (0), Бельгия 0 (0), Россия 0 (0).

Победитель группы сразу попадет в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-3-е места, сыграют в 1/8 финала. 

 
 
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Евробаскет-2019 Женщины Группа D Беларусь – Сербия 27 июня.
 
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