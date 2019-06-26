Европейские игры. 27 июня. Анонс дня

Источник материала: Tribuna.com

27 июня, в пятый соревновательный день Европейских игр будут разыграны 24 комплекта наград.

Европейские игры

27 июня

Бадминтон

За Беларусь выступят Алексей Конах и Кристина Силич. Спортсменам осталось сыграть один матч в группе (в двух предыдущих они проиграли).

Вольная борьба

За Беларусь выступят: Георгий Колиев (до 65 кг), Александр Гуштын (до 97 кг), Виолетта Чирик (до 50 к), Ирина Курочкина (до 57 кг), Вероника Иванова (до 62 кг), Василиса Марзалюк (до 76 кг).

Велотрек

Беларусь в этот день представят: Полина Пивоварова, Оксана Соловьева, Инна Савенко и Каролина Савенко, Роман Тишков, Евгений Ахраменко, Евгений Королек, Гордей Тищенко, Александр Глова, Артем Зайцев и Владислав Новик

Спортивная гинастика

В это виде Беларусь представят: Егор Шарамков, Андрей Лиховицкий и Василий Михалицын, Анна Метелица и Анастасия Алистратова.

Гребля на байдарках и каноэ

За Беларусь выступят:

К1 500 м — Ольга Худенко, К4 500 м — Алексей Мисюченко, Станислав Дайнеко, Владислав Литвинов и Дмитрий Натинчик, С2 500 м — Надежда Макарченко и Ольга Климова

К4 500 м — Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук, К1 200 м — Маргарита Махнева, К1 200 м — Дмитрий Третьяков, С1 200 м — Артем Козырь, С1 200 м — Алена Ноздрева, К2 200 м — Ольга Худенко и Марина Литвинчук, К1 5000 м — Марина Литвинчук, К1 5000 м — Олег Юреня.

Стрельба из лука

В 1/8 финала в классическом луке Павел Долидович сразится с испанцем Даниэлем Кастро

Стрельба пулевая

За Беларусь выступят Мария Мартынова и Светлана Щербацевич.

Европейские игры-2019. Медальный зачет. У Беларуси 45 наград и второе место