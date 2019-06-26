ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шестой день II Европейских игр принёс белорусским спортсменам 4 награды

27.06.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Очередной день II Европейских игр принес белорусским спортсменам 4 награды, из которых одна высшей пробы.

Шестой день II Европейских игр принёс белорусским спортсменам 4 награды
Единственное вчерашнее золото для белорусов завоевали Ольга Худенко и Марина Литвинчук, которые выиграли финальный заезд байдарок-двоек на 500 м.

Еще одну награду на гребном канале в Заславле добыл байдарочник Олег Юреня, ставший бронзовым призером на дистанции 1000 м.

Первая награда появилась у стрелков — уроженец Пинска Юрий Щербацевич стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 м.

Позже еще одну серебряную медаль в копилку белорусской команды положил борец вольного стиля Али Шабанов, занявший второе место в весовой категории до 86 кг.

Всего в активе сборной Беларуси на Европейских играх в Минске 45 наград (15 золотых, 11 серебряных, 19 бронзовых). Белорусские спортсмены уже превзошли свои медальные достижения на I Европейских играх — четыре года назад в Баку у них было 43 награды (10, 11, 22). В общекомандном медальном зачете домашних игр белорусы занимают второе место, уступая только россиянам, у которых 63 медали (28, 15, 20). На третьей позиции атлеты Грузии — 22 (6, 6, 10).

По информации БелТА.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Пинская прокуратура по праву считается одной из лучших в области
Новости дня
Новости спорта
 
Европейские игры. Пляжный футбол. Беларусь против Португалии и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Новости Волковыска
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика