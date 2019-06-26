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Александр Дюков: «Не соглашусь, что объединенный чемпионат невозможен – есть же АПЛ»

27.06.2019 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможности пригласить в РПЛ команды из Беларуси и Казахстана.

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«ФИФА и УЕФА говорили, что объединенный чемпионат невозможен? Не соглашусь, что это невозможно – есть же АПЛ. Есть, конечно, нюансы. Думаю, что ФИФА не будет против, но есть непростое решение для этих клубов. Там у них есть квота для участия в еврокубках, тут придется отказаться. Вопрос в том, готовы ли они к такому и готовы ли национальные ассоциации их отпустить. Это должно быть осознанное и продуманное решение.

Могу ли представить, что «Кайрат» можно сразу принять в РПЛ? Была высказана идея по поводу увеличения участников РПЛ. Мы сейчас оставляем за скобками все, что стояло за этим предложением. Что касается приглашения клубов из других чемпионатов, этот вопрос требует определенной проработки, но я не могу сказать, что мы сейчас этим занимаемся. Я бы не тратил время на то, чтобы погружаться в исследование этого вопроса. Это лишь одна из идей», – сказал Дюков.

 
 
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Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможности пригласить в РПЛ команды из Беларуси и Казахстана.
 
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