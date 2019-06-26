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Ольга Худенко завоевала золото в гребле на байдарке на II Европейских играх
27.06.2019 10:13 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ольга Худенко завоевала золотую медаль на II Европейских играх в гребле на байдарке на 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.
На гребном канале в Заславле сегодня с утра непростые погодные условия: ветер и высокая волна, но опытная белоруска успешно справилась с этими трудностями.
В текущем сезоне на этой дистанции Ольга Худенко выступала на этапе Кубка мира в Познани, где заняла второе место.
В первый день соревнований на гребном канале в Заславле Ольга Худенко вместе с Мариной Литвинчук завоевали золотую награду на дистанции 500м в байдарке-двойке.
На гребном канале в Заславле сегодня будет разыграны еще десять комплектов наград.
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ольга Худенко завоевала золотую медаль на II Европейских играх в гребле на байдарке на 500 м, передает корреспондент БЕЛТА. На гребном...
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