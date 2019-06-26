Ольга Худенко завоевала золото в гребле на байдарке на II Европейских играх

Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ольга Худенко завоевала золотую медаль на II Европейских играх в гребле на байдарке на 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.

На гребном канале в Заславле сегодня с утра непростые погодные условия: ветер и высокая волна, но опытная белоруска успешно справилась с этими трудностями.

В текущем сезоне на этой дистанции Ольга Худенко выступала на этапе Кубка мира в Познани, где заняла второе место.

В первый день соревнований на гребном канале в Заславле Ольга Худенко вместе с Мариной Литвинчук завоевали золотую награду на дистанции 500м в байдарке-двойке.

На гребном канале в Заславле сегодня будет разыграны еще десять комплектов наград.

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