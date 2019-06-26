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Худенко стала двукратной чемпионкой Европейских игр
27.06.2019 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусские гребчиха Ольга Худенко выиграла дистанции в 1 500 метров. Таким образом, спортсменка стала двукратной чемпионкой Европейских игр. Напомним, что вчера вместе с Мариной Литвинчук она победила на дистанции 500 метров.
Европейские игры
К1, 1500 м
Женщины
1. Ольга Худенко (Беларусь) – 2.03, 929
2. Дануты Козак – 2:04.176
3. Эмма Йоргенсон (Дания) – 2:04.989
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Белорусские гребчиха Ольга Худенко выиграла дистанции в 1 500 метров.
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