II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 27 июня

Источник материала: Полесская правда



27 июня в седьмой соревновательный день II Европейских игр белорусские атлеты заявлены в 10 видах спорта.

Мужская команда по пляжному футболу продолжит борьбу в групповом раунде. В финалах выступят представители гребли, где будет разыграно одиннадцать комплектов наград. Борьбу за медали продолжат борцы. Квалификационные соревнования пройдут у бадминтонистов и представителей настольного тенниса в командном первенстве. Представители лука, стендовой и пулевой стрельбы разыграют три комплекта наград. В квалификационном раунде поборются за выход в финал представители спортивной гимнастики. В борьбу вступят представители велосипедного спорта «трек» где разыграют три комплекта наград.

Бадминтон:

10.00 — 15.20 — Смешанный парный разряд. Групповая стадия — Группа D. Выступят Конах Алексей, Силич Кристина.

Велосипедный спорт (трек):

15.00 — 17.05 — Командная гонка преследования (женщины). Квалификация. Выступят Пивоварова Полина, Савенко Каролина, Савенко Инна, Соловьева Оксана.

16.05 — 19.10 — Командная гонка преследования (мужчины). Квалификация. Выступят Тишков Роман, Ахраменко Евгений, Королек Евгений, Тищенко Гордей.

17.35 — 18.05 — Командный спринт (мужчины). Квалификация. Финал. Выступят Глова Александр, Зайцев Артём, Новик Владислав.

19.30 — 19.55 — Гонка по очкам (женщины). Финал. Выступит Савенко Инна.

20.15. — 20.20 — Скретч (мужчины). Финал. Выступит Королек Евгений.

Гребля на байдарках и каноэ:

10.00 — 10.15 — Финальный заезд. — К 1, 500 м (женщины): Худенко Ольга

10.20 — 10.30 — Финальный заезд. — К 4, 500 м (мужчины): Мисюченко Алексей, Натынчик Дмитрий, Литвинов Владислав, Дайнеко Станислав.

Литвинов Владислав, Дайнеко Станислав. 10.50 — 10.55 — Финальный заезд. — С 2, 500 м (женщины): Климова Ольга, Макарченко Надежда.

11.05 — 11.10 — Финальный заезд. — К 4, 500 м (женщины): Литвинчук Марина, Худенко Ольга, Попок Надежда, Махнева Маргарита.

14.20 — 14.25 — Финальный заезд. — К 1, 200 м (женщины): Махнева Маргарита.

14.25 — 14.30 — Финальный заезд. — К 1, 200 м (мужчины):Третьяков Дмитрий.

14.30 — 14.35 — Финальный заезд. — С 1, 200 м (мужчины): Козырь Артем.

14.35 — 14.40 — Финальный заезд. — С 1, 200 м (женщины): Ноздрева Елена.

14.45 — 14.50 — Финальный заезд. — К 2, 200 м (женщины): Худенко Ольга, Литвинчук Марина.

16.00 — 16.25 — Финальный заезд. — К 1, 5000 м (женщины): Литвинчук Марина.

16.30 — 16.55 — Финальный заезд. — К 1, 5000 м (мужчины): Юреня Олег.

Настольный теннис:

10.00 — 19.00 — Командное первенство (женщины). Раунд 1. Четвертьфинал. Выступят Павлович Виктория, Триголос Дарья, Богданова Надежда.

13.00 — 22.00 — Командное первенство (мужчины). Раунд 1. Четвертьфинал. Выступят Самсонов Владимир, Платонов Павел, Ханин Александр.

Гимнастика спортивная:

13.00 — 20.00 — Многоборье мужское. Квалификация. Выступят Лиховицкий Андрей, Михалицин Василий, Шарамков Егор.

13.00 — 20.00 — Многоборье женская. Квалификация. Выступят Метелица Жанна, Алистратова Анастасия

Борьба вольная:

11.00 — 14.10 — Весовая категория до 65 кг, мужчины. Утешительный поединок: Колиев Георгий.

11.20 — 18.40 — Весовая категория до 50 кг, женщины. 1/8 финала. Полуфинал: Чирик Виолета.

11.50 — 18.40 — Весовая категория до 57 кг, женщины. 1/8 финала. Полуфинал: Курочкина Ирина.

12.20 — 18.40 — Весовая категория до 62 кг, женщины. 1/8 финала. Полуфинал: Иванова Вероника.

12.40 — 18.40 — Весовая категория до 76 кг, женщины. 1/8 финала. Полуфинал: Марзалюк Василиса.

Стрельба из лука:

11.10 — 15.10 — Классический лук, индивидуальные соревнования. 1/8 финала. Финал. Мужчины: Далидович Павел.

Пляжный футбол:

19.30 — 20.45 — Групповой раунд. группа А. Беларусь — Португалия.

Стрельба пулевая:

Малокалиберная винтовка 50 м. Стрельба из трех положений (женщины). Квалификация. Финал. Выступят Щербацевич Светлана, Мартынова Мария.

Стрельба стендовая:

09.00 — 19.30 — Упражнение «Скит» (круглый стенд, мужчины). Квалификация. Финал. Выступит Геращенко Андрей.

Телетрансляции седьмого дня II Европейских игр

Четверг, 27 июня