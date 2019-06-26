II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 27 июня
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Источник материала:
Полесская правда
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27 июня в седьмой соревновательный день II Европейских игр белорусские атлеты заявлены в 10 видах спорта.
Мужская команда по пляжному футболу продолжит борьбу в групповом раунде. В финалах выступят представители гребли, где будет разыграно одиннадцать комплектов наград. Борьбу за медали продолжат борцы. Квалификационные соревнования пройдут у бадминтонистов и представителей настольного тенниса в командном первенстве. Представители лука, стендовой и пулевой стрельбы разыграют три комплекта наград. В квалификационном раунде поборются за выход в финал представители спортивной гимнастики. В борьбу вступят представители велосипедного спорта «трек» где разыграют три комплекта наград.
Бадминтон:
10.00 — 15.20 — Смешанный парный разряд. Групповая стадия — Группа D. Выступят Конах Алексей, Силич Кристина.
Велосипедный спорт (трек):
15.00 — 17.05 — Командная гонка преследования (женщины). Квалификация. Выступят Пивоварова Полина, Савенко Каролина, Савенко Инна, Соловьева Оксана.
16.05 — 19.10 — Командная гонка преследования (мужчины). Квалификация. Выступят Тишков Роман, Ахраменко Евгений, Королек Евгений, Тищенко Гордей.
17.35 — 18.05 — Командный спринт (мужчины). Квалификация. Финал. Выступят Глова Александр, Зайцев Артём, Новик Владислав.
19.30 — 19.55 — Гонка по очкам (женщины). Финал. Выступит Савенко Инна.
20.15. — 20.20 — Скретч (мужчины). Финал. Выступит Королек Евгений.
Гребля на байдарках и каноэ:
10.00 — 10.15 — Финальный заезд. — К 1, 500 м (женщины): Худенко Ольга
10.20 — 10.30 — Финальный заезд. — К 4, 500 м (мужчины): Мисюченко Алексей,
Натынчик Дмитрий, Литвинов Владислав, Дайнеко Станислав. 10.50 — 10.55 — Финальный заезд. — С 2, 500 м (женщины): Климова Ольга, Макарченко Надежда.
11.05 — 11.10 — Финальный заезд. — К 4, 500 м (женщины): Литвинчук Марина, Худенко Ольга, Попок Надежда, Махнева Маргарита.
14.20 — 14.25 — Финальный заезд. — К 1, 200 м (женщины): Махнева Маргарита.
14.25 — 14.30 — Финальный заезд. — К 1, 200 м (мужчины):Третьяков Дмитрий.
14.30 — 14.35 — Финальный заезд. — С 1, 200 м (мужчины): Козырь Артем.
14.35 — 14.40 — Финальный заезд. — С 1, 200 м (женщины): Ноздрева Елена.
14.45 — 14.50 — Финальный заезд. — К 2, 200 м (женщины): Худенко Ольга, Литвинчук Марина.
16.00 — 16.25 — Финальный заезд. — К 1, 5000 м (женщины): Литвинчук Марина.
16.30 — 16.55 — Финальный заезд. — К 1, 5000 м (мужчины): Юреня Олег.
Настольный теннис:
10.00 — 19.00 — Командное первенство (женщины). Раунд 1. Четвертьфинал. Выступят Павлович Виктория, Триголос Дарья, Богданова Надежда.
13.00 — 22.00 — Командное первенство (мужчины). Раунд 1. Четвертьфинал. Выступят Самсонов Владимир, Платонов Павел, Ханин Александр.
Гимнастика спортивная:
13.00 — 20.00 — Многоборье мужское. Квалификация. Выступят Лиховицкий Андрей, Михалицин Василий, Шарамков Егор.
13.00 — 20.00 — Многоборье женская. Квалификация. Выступят Метелица Жанна, Алистратова Анастасия
Борьба вольная:
11.00 — 14.10 — Весовая категория до 65 кг, мужчины. Утешительный поединок: Колиев Георгий.
11.20 — 18.40 — Весовая категория до 50 кг, женщины. 1/8 финала. Полуфинал: Чирик Виолета.
11.50 — 18.40 — Весовая категория до 57 кг, женщины. 1/8 финала. Полуфинал: Курочкина Ирина.
12.20 — 18.40 — Весовая категория до 62 кг, женщины. 1/8 финала. Полуфинал: Иванова Вероника.
12.40 — 18.40 — Весовая категория до 76 кг, женщины. 1/8 финала. Полуфинал: Марзалюк Василиса.
Стрельба из лука:
11.10 — 15.10 — Классический лук, индивидуальные соревнования. 1/8 финала. Финал. Мужчины: Далидович Павел.
Пляжный футбол:
19.30 — 20.45 — Групповой раунд. группа А. Беларусь — Португалия.
Стрельба пулевая:
Малокалиберная винтовка 50 м. Стрельба из трех положений (женщины). Квалификация. Финал. Выступят Щербацевич Светлана, Мартынова Мария.
Стрельба стендовая:
09.00 — 19.30 — Упражнение «Скит» (круглый стенд, мужчины). Квалификация. Финал. Выступит Геращенко Андрей.
Телетрансляции седьмого дня II Европейских игр
Четверг, 27 июня
11.00
Беларусь 2
Борьба вольная. Мужчины. Женщины. Квалификация
Спортивная гимнастика. Мужчины. Женщины. Квалификация
Пляжный футбол. Мужчины. Предварительный раунд
16.55
Спортивная гимнастика. Мужчины. Женщины. Квалификация
Борьба вольная. Женщины. Квалификация
Борьба вольная. Мужчины. Женщины. Финал
08.55
Беларусь 5
Стрельба из лука. Женщины. Предварительный раунд
09.55
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Женщины. Финалы
11.30
Стрельба из лука. Женщины. Квалификация
Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Команды. Квалификация
13.00
Стрельба из лука. Женщины. Квалификация
Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Команды. Квалификация
Стрельба пулевая. Винтовка. Женщины. Из 3-х положений. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Женщины. Финалы
Стрельба из лука. Женщины. Финал
Стрельба стендовая. Мужчины. Женщины. Скит. Финалы
Велоспорт. Мужчины. Женщины. Трек. Квалификация
17.45
Стрельба стендовая. Мужчины. Женщины. Скит. Финалы
Велоспорт. Мужчины. Женщины. Трек. Финалы
Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Команды. Квалификация
Пляжный футбол. Мужчины. Предварительный раунд
09.00
Беларусь 5. Интернет
Стрельба из лука. Женщины. Предварительный раунд
10.00
Бадминтон. Мужчины. Женщины. Микст. Квалификация
15.20
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Женщины. Финалы
17.30
Бадминтон. Мужчины. Женщины. Микст. Квалификация
19.40
Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Команды. Квалификация
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