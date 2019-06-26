Байдачный об объединенном чемпионате: «Что мешает Лукашенко отречься и войти в РФ? Мы говорим о том же самом. По сути, отказаться от свеого футбола. Это невозможно»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Анатолий Байдачный прокомментировал возможное участие белорусских клубов в РПЛ.

- Президент ЦСКА Евгений Гинер после Исполкома РФС озвучил идею приглашения в нашу премьер-лигу ряда клубов с постсоветского пространства. В том числе речь шла и об участнике из Беларуси.

– Нереально.

– Гинер предлагает звать только топовые и состоятельные клубы.

– Ну, вот играет БАТЭ в Лиге чемпионов, зарабатывает на этом, благодаря чему и живет. Без Лиги финансирование клуба сведется к нулю. Беларусь, все знают, страна небогатая. Своего «Лукойла» нету. И в чем смысл? Если Гинер заводит такие разговоры, то – мое мнение – чтобы отвлечь от каких-то действительно важных проблем.

– Пример с БАТЭ понятен, но Гинер упоминал клуб из Минска. Может, «Динамо» и выгодно было бы вступить и зарабатывать на приезде «Спартака» и ЦСКА?

– Как сейчас играет минское «Динамо», оно точно не потянет такие соревнования. Остались только воспоминания о прошлом. А интерес, конечно, будет, и трибуны будут заполняться на матчах с российскими клубами, как в советское время, но… Просто представьте: вот что мешает Лукашенко отречься от президентства и войти в состав Российской Федерации? А мы говорим примерно о том же самом. По сути, отказаться от национального футбола и играть в российском чемпионате. Это невозможно. Абсурд! Я не понимаю, зачем об этом вообще говорят, – сказал Байдачный.