|
На церемонии закрытия Европейских игр выступит Николай Басков
27.06.2019 11:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский певец Николай Басков выступит на закрытии Европейских игр в Минске, информирует
Отметим, что Европейские игры в Баку в 2015-м закрывал британский певец Джон Ньюман.
На открытии Европейских игр в Минске выступили Димаш Кудайберген и Анна Нетребко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский певец Николай Басков выступит на закрытии Европейских игр в Минске, информирует сайт певца.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)