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На церемонии закрытия Европейских игр выступит Николай Басков

27.06.2019 11:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский певец Николай Басков выступит на закрытии Европейских игр в Минске, информирует сайт певца. Церемония состоится 30 июня на минском стадионе «Динамо».

Отметим, что Европейские игры в Баку в 2015-м закрывал британский певец Джон Ньюман.

На открытии Европейских игр  в Минске выступили Димаш Кудайберген и Анна Нетребко. 

 
Теги: Минск
 
 
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Российский певец Николай Басков выступит на закрытии Европейских игр в Минске, информирует сайт певца.
 
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