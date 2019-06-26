На церемонии закрытия Европейских игр выступит Николай Басков

Источник материала: Tribuna.com

Российский певец Николай Басков выступит на закрытии Европейских игр в Минске, информирует сайт певца. Церемония состоится 30 июня на минском стадионе «Динамо».

Отметим, что Европейские игры в Баку в 2015-м закрывал британский певец Джон Ньюман.

На открытии Европейских игр в Минске выступили Димаш Кудайберген и Анна Нетребко.



