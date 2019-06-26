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Два белорусских боксера вышли в полуфинал турнира по боксу II Европейских игр

27.06.2019 13:05 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских атлета вышли в полуфинал турнира по боксу II Европейских игр и обеспечили себе как минимум бронзовые медали мультиспортивного форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Успешно пройдя квалификационные бои, белорусский спортсмен Дмитрий Асанов (весовая категория 60 кг) вышел в полуфинал, где проведет поединок против армянского боксера Карена Тонаканяна.

Еще один белорус Владислав Смягликов (91 кг) одержал победы на стадии отборочных схваток над финном Кренаром Алиу - 5:0, грузином Николасом Бегадзе (3:2). В поединке за право выхода в финал наш спортсмен встретится с атлетом из Великобритании Чевом Кларком.

Участие в турнире принимают 316 боксеров (мужчины, женщины), они соревнуются за 15 комплектов медалей. Завершатся состязания 30 июня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских атлета вышли в полуфинал турнира по боксу II Европейских игр и обеспечили себе как минимум бронзовые медали...
 
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