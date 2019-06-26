Два белорусских боксера вышли в полуфинал турнира по боксу II Европейских игр

Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских атлета вышли в полуфинал турнира по боксу II Европейских игр и обеспечили себе как минимум бронзовые медали мультиспортивного форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Успешно пройдя квалификационные бои, белорусский спортсмен Дмитрий Асанов (весовая категория 60 кг) вышел в полуфинал, где проведет поединок против армянского боксера Карена Тонаканяна.

Еще один белорус Владислав Смягликов (91 кг) одержал победы на стадии отборочных схваток над финном Кренаром Алиу - 5:0, грузином Николасом Бегадзе (3:2). В поединке за право выхода в финал наш спортсмен встретится с атлетом из Великобритании Чевом Кларком.

Участие в турнире принимают 316 боксеров (мужчины, женщины), они соревнуются за 15 комплектов медалей. Завершатся состязания 30 июня.-0-