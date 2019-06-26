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Александр Глеб: «Щербицкий, я считаю, что самый талантливый на данный момент. Но, конечно, надо уехать, чтобы развиваться дальше»
27.06.2019 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Александр Глеб поделился мнением о перспективных белорусских футболистах.
«Денис Щербицкий, я считаю, что самый талантливый на данный момент, Влад Климович тоже хороший футболист, то есть хватает ребят. Но, конечно, надо уехать, чтобы развиваться дальше. В наших условиях только до определенного возраста, а потом надо все-таки новые рубежи брать», – сказал Глеб на Voka.TV в шоу «
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Александр Глеб: «Щербицкий, я считаю, что самый талантливый на данный момент. Но, конечно, надо уехать, чтобы развиваться дальше»
Полузащитник Александр Глеб поделился мнением о перспективных белорусских футболистах.
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