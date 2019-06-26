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Артем Козырь и Елена Ноздрева стали чемпионами Европейских игр в гребле на каноэ
27.06.2019 14:45 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
Артем Козырь
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Артем Козырь и Елена Ноздрева заняли первые места в гребле на каноэ на спринтерской дистанции в 200 м на II Европейских играх, передает корреспондент БЕЛТА.
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Фото Оксаны Манчук
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Артем Козырь и Елена Ноздрева заняли первые места в гребле на каноэ на спринтерской дистанции в 200 м на II Европейских играх,...
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