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Артем Козырь и Елена Ноздрева стали чемпионами Европейских игр в гребле на каноэ

27.06.2019 14:45 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Артем Козырь и Елена Ноздрева стали чемпионами Европейских игр в гребле на каноэ
Артем Козырь

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Артем Козырь и Елена Ноздрева заняли первые места в гребле на каноэ на спринтерской дистанции в 200 м на II Европейских играх, передает корреспондент БЕЛТА.

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Фото Оксаны Манчук

 
Теги: Минск
 
 
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Артем Козырь и Елена Ноздрева заняли первые места в гребле на каноэ на спринтерской дистанции в 200 м на II Европейских играх,...
 
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