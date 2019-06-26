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Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завоевала десять наград на II Европейских играх

27.06.2019 17:39 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завоевала десять наград на II Европейских играх
Марина Литвинчук

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завоевала десять наград на II Европейских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам трех дней соревнований большой вклад внесла Ольга Худенко, в активе которой победы на 500 м в одиночке и байдарке-двойке, серебро в составе квартета на 500 м и бронза на 200 м в байдарке-двойке.

Четыре награды и в активе Марины Литвинчук. Она вместе с Ольгой Худенко побеждала на дистанции 500 м в байдарке-двойке и на 5000 м, в ее коллекции серебро на 500 м в "четверке" и бронза на 200 м в байдарке-двойке.

Золотыми медалистами II Европейских игр также стали Артем Козырь и Елена Ноздрева в заезде на каноэ на 200 м.

Серебряными медалистами игр на дистанции 500 м в каноэ-двойке стали Надежда Макарченко и Ольга Климова.

Бронзовые награды у Олега Юрени в байдарке на 1000 м и у байдарочника Дмитрия Третьякова на 200 м.

В медальном зачете соревнований в гребле на байдарках и каноэ белорусы заняли первое место (пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды). Второе место заняли атлеты Венгрии - четыре золотые, пять серебряных медалей, а на третьей позиции Германия - одна золотая, три серебряных и две бронзовые награды.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня посетил соревнования по гребле на байдарках и каноэ II Европейских игр. Глава государства следил за соревнованиями в числе других болельщиков на трибунах. Белорусские гребцы в этот соревновательный день смогли подтвердить свое высокое спортивное мастерство.

Следующим крупным стартом для представителей этого вида спорта станет чемпионат мира, который в августе примет венгерский Сегед.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завоевала десять наград на II Европейских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА. По итогам...
 
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