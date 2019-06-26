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Бузова проживет два дня как футболист «Барселоны» по приглашению Beko
27.06.2019 18:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Cпонсор «Барселоны» компания Beko обратилась к поп-исполнительнице Ольге Бузовой с необычным предложением в рамках акции #СтирайОтговорки.
«Мы восхищаемся, что Вы, лидер мнения почти для 16 млн людей, делаете социальные проекты!
Beko приглашает Вас пожить 48 часов жизнью игроков легендарного футбольного клуба
Бузова приняла вызов в комментариях к посту: «Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение».
«Уже в эту субботу, 29 июня,
Ранние подъемы, изматывающие тренировки и соблюдение всех нюансов жесткого графика футболистов «Барсы» – все это Ольга готова пройти ради мотивации своих поклонников», –
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Cпонсор «Барселоны» компания Beko обратилась к поп-исполнительнице Ольге Бузовой с необычным предложением в рамках акции #СтирайОтговорки.
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