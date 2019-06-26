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Две белорусские спортсменки вышли в финал турнира по борьбе II Европейских игр

27.06.2019 19:16 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Две белорусские спортсменки вышли в финал турнира по борьбе II Европейских игр
Эпп Мае и Василиса Марзалюк

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские спортсменки вышли в финал турнира по борьбе II Европейских игр, гарантировав себе серебряные медали, передает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска Василиса Марзалюк (весовая категория 76 кг) преодолела квалификационные поединки, а в полуфинале одолела эстонку Эпп Мае - 5:3.

"Все схватки у меня выдались сложные, Воробьевой (российская спортсменка Наталья Воробьева. - Прим. БЕЛТА) и Мае я еще недавно проигрывала, сейчас одержала над ними верх, надеюсь, завтра будет полегче. II Европейские игры - очень ответственные соревнования, и то, что они проходят в Минске, - дополнительная мотивация побеждать", - сказала журналистам после полуфинального поединка Василиса Марзалюк.

Ее подруга по команде Ирина Курочкина (57 кг) также успешно прошла отборочное сито мультиспортивного форума и вышла в финал.

Еще одна белоруска Виолетта Чирик (50 кг) поборется 28 июня за бронзовую медаль домашних состязаний.

На счету белорусских борцов серебряная медаль Али Шабанова (86 кг). Сегодня за бронзовую награду сразится Александр Гуштын (97 кг) против атлета из Северной Македонии Магомедгаджи Нурова.

Турнир по борьбе II Европейских игр в столичном Дворце спорта завершится 30 июня. Всего в состязаниях принимают участие 288 атлетов, которые борются за 18 комплектов медалей.-0-

Фото Олега Фойницкого

 
Теги: Минск
 
 
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские спортсменки вышли в финал турнира по борьбе II Европейских игр, гарантировав себе серебряные медали, передает...
 
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