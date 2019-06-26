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Белорус Евгений Королек стал бронзовым призером в скретче на велотреке II Европейских игр

27.06.2019 20:52 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Королек стал бронзовым призером в скретче на велотреке II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На последних кругах гонки на велодроме "Минск-Арены" спринтерский рывок предпринял грек Христос Воликакис, который и выиграл заезд. Серебро у атлета Филипа Прокопишина, представляющего Польшу.

Лидировавший долгое время Евгений Королек на последнем круге выбирался из плотной группы соперников и смог выйти на третье место.

Белорусские велосипедисты ранее также удачно выступали в скретче. Чемпионами мира в этой дисциплине среди отечественных атлетов становились Александр Лисовский (2008 год) и Евгений Королек, который в 2018-м стал первым в Апелдорне.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Королек стал бронзовым призером в скретче на велотреке II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА. На последних...
 
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