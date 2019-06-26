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Белорусские спортсмены 27 июня завоевали 10 медалей II Европейских игр

27.06.2019 21:09 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белорусские спортсмены 27 июня завоевали 10 медалей II Европейских игр
Марина Литвинчук

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В седьмой день II Европейских игр белорусские атлеты стали обладателями 10 наград, 4 из которых золотые, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сразу 4 золотые медали белорусы завоевали на гребном канале в Заславле. Первое золото получила байдарочница Ольга Худенко, которая стала чемпионкой на дистанции 500 м.

Затем белорусские гребцы стали обладателями еще трех золотых наград - на высшую ступень пьедестала почета поднялись Марина Литвинчук (байдарка-одиночка; 5000 м), Артем Козырь (каноэ-одиночка; 200 м) и Елена Ноздрева (каноэ-одиночка; 200 м).

Обладателями серебряных медалей стали два белорусских экипажа: Ольга Климова / Надежда Макарченко (каноэ-двойка; 500 м), Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худелко и Марина Литвинчук (байдарка-четверка; 500 м). Кроме того, бронзу завоевал экипаж Ольга Худенко / Марина Литвинчук (байдарка-двойка; 500 м), а также Дмитрий Третьяков (байдарка-одиночка; 200 м).

Всего на II Европейских играх белорусские гребцы завоевали 10 наград (5 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые).

На ковре Дворца спорта обладателем бронзовой медали стал борец вольного стиля Александр Гуштын (весовая категория до 97 кг).

На велотреке "Минск-Арены" 3-е место в скретче занял Евгений Королек.

За три дня до финиша II Европейских игр белорусская сборная занимает второе место в общекомандном медальном зачете, имея 55 наград (19 золотых, 13 серебряных, 23 бронзовые). Впереди россияне, у которых 71 медаль (31 ,16, 24).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В седьмой день II Европейских игр белорусские атлеты стали обладателями 10 наград, 4 из которых золотые, сообщает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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