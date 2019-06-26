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Александр Лукашенко: «Приедем на Европейские игры в Польшу самым сильным составом. Мы должны своих соседей там немножко встряхнуть»

27.06.2019 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Европейские игры в Польшу сборная страны отправится в сильнейшем составе.

«И готовьтесь. Мы приедем самым сильным составом. Мы должны своих соседей там немножко встряхнуть. По спортивному, конечно. Привет друзьям нашим», – сказал Лукашенко.

Ранее на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов  приняли решение, что Краков примет третьи Европейские игры в 2023 году. Однако мэр города заявил, что они не подавали заявку на проведение соревнований.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Европейские игры в Польшу сборная страны отправится в сильнейшем составе.
 
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