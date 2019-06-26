Александр Лукашенко: «Приедем на Европейские игры в Польшу самым сильным составом. Мы должны своих соседей там немножко встряхнуть»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Европейские игры в Польшу сборная страны отправится в сильнейшем составе.

«И готовьтесь. Мы приедем самым сильным составом. Мы должны своих соседей там немножко встряхнуть. По спортивному, конечно. Привет друзьям нашим», – сказал Лукашенко.

Ранее на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов приняли решение, что Краков примет третьи Европейские игры в 2023 году. Однако мэр города заявил , что они не подавали заявку на проведение соревнований.