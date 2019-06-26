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Александр Лукашенко: «Приедем на Европейские игры в Польшу самым сильным составом. Мы должны своих соседей там немножко встряхнуть»
27.06.2019 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Европейские игры в Польшу сборная страны отправится в сильнейшем составе.
«И готовьтесь. Мы приедем самым сильным составом. Мы должны своих соседей там немножко встряхнуть. По спортивному, конечно. Привет друзьям нашим», – сказал Лукашенко.
Ранее на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов приняли решение, что Краков примет третьи Европейские игры в 2023 году. Однако мэр города
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Александр Лукашенко: «Приедем на Европейские игры в Польшу самым сильным составом. Мы должны своих соседей там немножко встряхнуть»
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Европейские игры в Польшу сборная страны отправится в сильнейшем составе.
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