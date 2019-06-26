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II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. ИТОГИ ДНЯ. 27 ИЮНЯ
27.06.2019 22:09 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В седьмой соревновательный день II Европейских игр было разыграно 24 комплекта медалей, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Медальная копилка белорусской команды пополнилась
Гребля на байдарках и каноэ.
Женщины.
Байдарка-одиночка. 500 м
1. Ольга Худенко (Беларусь).
2. Данута Козак (Венгрия).
3. Эмма Йоргенсен (Дания).
Байдарка-четверка. 500 м
1. Венгрия.
2. Беларусь.
3. Польша.
Байдарка-одиночка. 200 м
1. Эмма Йоргенсен (Дания)
2. Данута Козак (Венгрия).
3. Марта Валчикевич (Польша).
Байдарка-двойка. 200 м
1. Украина.
2. Германия.
3. Беларусь.
Байдарка-одиночка. 5000 м
1. Марина Литвинчук (Беларусь).
2. Дора Бодони (Венгрия).
3. Мариана Петрусова (Словакия).
Каноэ-двойка. 500 м
1. Венгрия.
2. Беларусь.
3. Россия.
Каноэ-одиночка. 200 м
1. Елена Ноздрева (Беларусь).
2. Лиза Ян (Германия).
3. Дорота Боровска (Польша).
Мужчины.
Байдарка-четверка. 500 м
1. Россия.
2. Германия.
3. Словакия.
Байдарка-одиночка. 200 м
1. Максим Бомон (Франция).
2. Балаш Биркаш (Венгрия).
3. Дмитрий Третьяков (Беларусь).
Каноэ-одиночка. 200 м
1. Артем Козырь (Беларусь).
2. Николае Крачун (Италия).
3. Альфонсо Бенавидес (Испания).
Байдарка-одиночка. 5000 м
1. Балинт Копас (Венгрия).
2. Фернандо Пинента (Португалия).
3. Макс Хофф (Германия).
Вольная борьба.
До 65 кг
1. Хаджи Алиев (Азербайджан).
2. Владимир Хинчегашвили (Грузия).
3. Гор Оганесян (Украина), Ахмед Чакаев (Россия),
До 97 кг
1. Абдулрашид Садулаев (Россия).
2. Нурмагомед Гаджиев (Азербайджан).
3. Александр Гуштын (Беларусь), Элизбар Одикадзе (Грузия).
Женская борьба.
До 53 кг
1. София Маттссон (Швеция).
2. Юлия Хавалджи (Украина).
3. Нина Хеммер (Германия), Стальвира Оршуш (Россия).
До 68 кг
1. Анастасия Григорьева (Латвия).
2. Анастасия Братчикова (Россия).
3. София Георгиева (Болгария), Алла Черкасова (Украина).
Велоспорт. Трек.
Женщины.
Гонка по очкам.
1. Анна Соловей (Украина).
2. Верена Эберхардт (Австрия).
3. Ярмила Махачова (Чехия).
Командный спринт.
1. Россия.
2. Литва.
3. Нидерланды.
Мужчины.
Скретч. 15 км
1. Христос Воликакис (Греция).
2. Филип Прокопышин (Польша).
3. Евгений Королек (Беларусь).
Командный спринт.
1. Нидерланды.
2. Франция.
3. Великобритания.
Стрельба из лука. Мужчины.
Блочный лук.
1. Мике Схлуссер (Нидерланды).
2. Жилль Сейверт (Нидерланды).
3. Марио Вавро (Хорватия).
Классический лук.
1. Мауро Несполи (Италия).
2. Стив Вийлер (Нидерланды).
3. Пабло Ача (Испания).
Пулевая стрельба. Женщины.
Малокалиберная винтовка. 3 положения. 50 м
1. Юлия Зыкова (Россия).
2. Никола Мазурова (Чехия).
3. Полина Хорошева (Россия).
Стендовая стрельба. Скит.
Женщины.
1. Диана Бакози (Италия).
2. Люси Анастассиу (Франция).
3. Кьяра Кайнеро (Италия).
Мужчины.
1. Стефан Нильссон (Швеция).
2. Томаш Нирдль (Чехия).
3. Габриэле Россетти (Италия).-0-
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В седьмой соревновательный день II Европейских игр было разыграно 24 комплекта медалей, сообщает корреспондент БЕЛТА. Медальная копилка...
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