Участники II Европейских игр сегодня разыграют 12 комплектов наград

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники II Европейских игр в Минске сегодня разыграют 12 комплектов наград в пяти видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Особый интерес вызывает финал соревнований по легкой атлетике, в котором соперниками сборной Беларуси будут команды Франции, Италии, Чехии, Украины и Германии. В первый день легкоатлетического турнира белорусские спортсмены стали обладателями трех золотых и трех серебряных медалей в личном зачете. Начало сегодняшнего финала на главной арене Игр минском стадионе "Динамо" в 20.00.

На велодроме "Минск-Арены" 5 комплектов наград разыграют участники соревнований по трековым гонкам. Старт заездам будет дан в 13.00.

Во Дворце спорта 4 комплекта медалей будут разыграны в турнире по женской борьбе. Поединки начнутся в 11.00.

На стрельбище в Sporting Club в 9.00 начнется заключительный вид соревнований по стендовой стрельбе. Чемпион и призеры определятся в смешанном командном турнире. В последний день состязаний по пулевой стрельбе пройдет финал смешанного турнира по стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м. Стрелковая сессия стартует в тире имени маршала С.Тимошенко в 13.00.

Кроме того, на стадионе СОК "Олимпийский" состоятся полуфинальные матчи турнира по пляжному футболу: Швейцария - Испания (18.00), Украина - Португалия (19.30). Белорусы выбыли из борьбы за награды и сыграют лишь в турнире за 5-8-е места. В 15.30 они встретятся с россиянами, которые были чемпионами I Европейских игр в Баку.

Во Дворце тенниса с 10.00 начнутся полуфинальные встречи командного турнира по настольному теннису. Соревнования по бадминтону на площадке в Falcon Club стартуют в 10.00. На ринге дворца спорта "Уручье" в 14.00 начнутся полуфинальные бои боксерских соревнований.-0-