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Сергей Рутенко: «Не должны мы играть по правилам Бреста. Брест должен играть по нашим»

28.06.2019 09:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Знаменитый белорусский гандболист Сергей Рутенко раскритиковал БГК имени Мешкова.

— Лимит — это правила игры, которые создает федерация. Не должны мы играть по правилам Бреста. Брест должен играть по нашим. Так везде. Почему мы выдумываем велосипед?

Если уж мы скатились к Бресту: почему “Целе” с бюджетом, если не ошибаюсь, раз в десять меньше, чем у БГК, играет с ним практически на равных? Но — своими гандболистами. И население в Целе — тридцать с лишним тысяч человек. Сколько за пятнадцать лет в БГК играло выходцев из Бреста?

— Шумак, Кулак, Юринок, Сельвесюк...

— ...Черепенько. И это за пятнадцать лет. А будь лимит... Надо выстраивать работу. Но прежде — приучить к ней людей. Что будет делать брестский регион, если вдруг прекратится финансирование? С чего вы взяли, что так будет всегда? Увы, я наблюдал много развалов клубов. Сейчас из меня сделают противника Бреста. На самом деле мне очень хотелось бы, чтобы через десять-пятнадцать лет БГК был на тех же позициях. Но за счет чего он будет там, если не станет финансирования? – сказал Рутенко.

⌚ Последний шанс выиграть крутой мужской набор: нужно всего лишь угадать спортсмена по бороде. 

 
Теги: Брест
 
 
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Знаменитый белорусский гандболист Сергей Рутенко раскритиковал БГК имени Мешкова.
 
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