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Майк Тайсон — полякам: «Вы ни черта не понимаете в трагедиях. Никого из вас не держали в рабстве 250 лет!»

28.06.2019 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон посетил Польшу в рамках рекламной кампании польского энергетического напитка.

Американец посетил исторические места Польши, связанные с Холокостом и Варшавским восстанием. Во время пресс-конференции у Тайсона спросили, не считает ли он неправильным использование трагедии в коммерческих целях.

«Вы, поляки, ни черта не понимаете в трагедиях, по сравнению с тем, что случилось с черными в Америке. Никого из вас не держали в рабстве 250 лет!

Никто не насиловал вас, вашу мать, сестру, брата, глядя вам в глаза, прежде чем убить. Никто с вами этого не делал. То, что случилось с вами, было очень плохо. Но кто знает о восстаниях больше, чем темнокожие люди?», – считает Тайсон.

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