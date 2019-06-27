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CAS отстранил «Милан» от Лиги Европы. Клуб договаривался об этом с УЕФА
28.06.2019 13:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение относительно спора «Милана» с УЕФА по поводу нарушения правил финансового фэйр-плей.
За нарушение регламента по ФФП «Милан» отстранен от участия в Лиге Европы на следующий сезон.
В этом случае место «Милана» на групповом этапе Лиги Европы займет «Рома», а «Торино» сыграет в квалификационном раунде турнира.
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Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение относительно спора «Милана» с УЕФА по поводу нарушения правил финансового фэйр-плей.
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