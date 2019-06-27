АБФФ о расширении РПЛ за счет белорусских клубов: «Получили приглашение в Москву, но пока предмета для разговора нет»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора Департамента по коммуникациям АБФФ Дмитрий Герчиков прокомментировал информацию о предложении президента ЦСКА Евгения Гинера расширить РПЛ за счет клубов из Беларуси и Казахстана.

«До того момента пока не получим конкретные предложения, не узнаем всех деталей и условий, которые предусматривает данная интеграция, мы не сможем сформулировать позицию, потому что не знаем абсолютно никаких вводных.

Мы получили приглашение-письмо из России – посетить в начале июля Москву. Возможно, там будут уточнены какие-то детали, проведены переговоры, после чего о чем-то можно будет говорить конкретно.

Пока нет предмета для разговора, потому что кроме двух-трех высказываний в прессе, ничего не имеем. А там, сами понимаете, есть юридические и экономические моменты, которые надо обсуждать не только на уровне федераций.

Будет уйма вовлеченных лиц, представителей клубов. Огромный-огромный список», – сказал Герчиков.

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