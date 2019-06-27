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Белоруска Ирина Курочкина выиграла турнир по борьбе II Европейских игр
28.06.2019 19:24 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг) завоевала золотую медаль турнира по борьбе II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.
Успешно преодолев квалификационные поединки, Ирина Курочкина вышла в полуфинал, где победила молдаванку Анастасию Ничиту - 8:6. В схватке за золото белоруска выиграла у болгарской спортсменки Мими Христовой - 10:0.
/Будет дополнено/.-0-
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг) завоевала золотую медаль турнира по борьбе II Европейских игр, передает...
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