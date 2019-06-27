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Белоруска Ирина Курочкина выиграла турнир по борьбе II Европейских игр

28.06.2019 19:24 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг) завоевала золотую медаль турнира по борьбе II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Успешно преодолев квалификационные поединки, Ирина Курочкина вышла в полуфинал, где победила молдаванку Анастасию Ничиту - 8:6. В схватке за золото белоруска выиграла у болгарской спортсменки Мими Христовой - 10:0.

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Теги: Минск
 
 
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг) завоевала золотую медаль турнира по борьбе II Европейских игр, передает...
 
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