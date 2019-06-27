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Европейские игры-2019. Вольная борьба. Курочкина выиграла золото в категории до 57 кг
28.06.2019 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ирина Курочкина выиграла золото по вольной борьбе на Европейских играх в категории до 57 кг.
Европейские игры
Борьба вольная
Женщины
До 57 кг
1. Ирина Курочкина (Беларусь)
2. Мими Христова (Болгария)
3. Алена Колесник (Азербайджан)
3. Анастасия Ничита (Молдова)
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Ирина Курочкина выиграла золото по вольной борьбе на Европейских играх в категории до 57 кг.
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