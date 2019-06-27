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Европейские игры-2019. Вольная борьба. Курочкина выиграла золото в категории до 57 кг 

28.06.2019 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ирина Курочкина выиграла золото по вольной борьбе на Европейских играх в категории до 57 кг.

Европейские игры

Борьба вольная

Женщины

До 57 кг

1. Ирина Курочкина (Беларусь)

2. Мими Христова (Болгария)

3. Алена Колесник (Азербайджан)

3. Анастасия Ничита (Молдова)


 
 
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Ирина Курочкина выиграла золото по вольной борьбе на Европейских играх в категории до 57 кг.
 
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