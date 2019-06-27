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Белорусские баскетболистки обыграли бельгиек на Евробаскете
28.06.2019 21:15 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото ФИБА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки одержали первую победу на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в игре второго тура предварительной группы D в сербском Зренянине белоруски переиграли бронзового призера прошлого первенства команду Бельгии со счетом 69:61 (21:19, 14:18, 18:15, 16:9). В составе победительниц самой результативной оказалась Анастасия Веремеенко, в активе которой 15 очков.
Свой заключительный матч первого этапа подопечные Наталии Трофимовой проведут 30 июня против команды России, которая сегодня поздно вечером сыграет с командой Сербии. На старте турнира белорусские баскетболистки уступили сербкам с разницей в два очка - 53:55.
Сегодня состоялись матчи в других предварительных квартетах:
А: Латвия - Украина - 82:74;
В: Франция - Черногория - 88:53; Чехия - Швеция - 71:64;
С: Словения - Турция - 62:55.
После финиша группового этапа победители четырех квартетов сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-3-е места, сыграют в 1/8 финала. Континентальное первенство завершится 7 июля.
На прошлом женском Евробаскете в Чехии в 2017 году чемпионками стали испанки, победившие в решающем поединке француженок со счетом 71:55. Бронзу завоевали бельгийки, разгромившие в матче за 3-е место гречанок - 78:45. Белоруски два года назад выступили неудачно, не сумев выйти из группы. Лучшим результатом женской сборной Беларуси является бронза ЧЕ-2007 в Италии.-0-
Фото ФИБА
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки одержали первую победу на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня в игре второго тура...
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