Белорусские баскетболистки обыграли бельгиек на Евробаскете

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Фото ФИБА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки одержали первую победу на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в игре второго тура предварительной группы D в сербском Зренянине белоруски переиграли бронзового призера прошлого первенства команду Бельгии со счетом 69:61 (21:19, 14:18, 18:15, 16:9). В составе победительниц самой результативной оказалась Анастасия Веремеенко, в активе которой 15 очков.

Свой заключительный матч первого этапа подопечные Наталии Трофимовой проведут 30 июня против команды России, которая сегодня поздно вечером сыграет с командой Сербии. На старте турнира белорусские баскетболистки уступили сербкам с разницей в два очка - 53:55.

Сегодня состоялись матчи в других предварительных квартетах:

А: Латвия - Украина - 82:74;

В: Франция - Черногория - 88:53; Чехия - Швеция - 71:64;

С: Словения - Турция - 62:55.

После финиша группового этапа победители четырех квартетов сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-3-е места, сыграют в 1/8 финала. Континентальное первенство завершится 7 июля.

На прошлом женском Евробаскете в Чехии в 2017 году чемпионками стали испанки, победившие в решающем поединке француженок со счетом 71:55. Бронзу завоевали бельгийки, разгромившие в матче за 3-е место гречанок - 78:45. Белоруски два года назад выступили неудачно, не сумев выйти из группы. Лучшим результатом женской сборной Беларуси является бронза ЧЕ-2007 в Италии.-0-

Фото ФИБА