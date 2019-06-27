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II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. ИТОГИ ДНЯ. 28 ИЮНЯ
28.06.2019 22:42 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
Ирина Курочкина
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На II Европейских играх в Минске 28 июня было разыграно 12 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские спортсмены
Пулевая стрельба. Малокалиберный пистолет. Микст. 25 м
1. Германия-1.
2. Германия-2.
3. Украина.
Стендовая стрельба. Скит. Микст.
1. Италия-1.
2. Италия-2.
3. Чехия.
Велоспорт. Трек. Женщины.
Командное преследование.
1. Великобритания.
2. Италия.
3. Польша.
Скретч. 10 км
1. Кирстен Вильд (Нидерланды).
2. Мартина Фиданца (Италия).
3. Анна Терех (Беларусь).
Кейрин.
1. Симона Крупецкайте (Литва).
2. Шанне Бранспеннинкс (Нидерланды).
3. Дарья Шмелева (Россия).
Мужчины.
Командное преследование.
1. Россия.
2. Италия.
3. Швейцария.
Гонка по очкам.
1. Христос Воликакис (Греция).
2. Виллем ван Схип (Нидерланды).
3. Дмитрий Мухомедьяров (Россия).
Женская борьба.
До 50 кг
1. Мария Стадник (Азербайджан).
2. Оксана Ливач (Украина).
3. Миглена Селишка (Болгария), Эвин Демирхан (Турция).
До 57 кг
1. Ирина Курочкина (Беларусь).
2. Мими Христова (Болгария).
3. Анастасия Никита (Молдова), Алена Колесник (Азербайджан).
До 62 кг
1. Юлия Ткач (Украина).
2. Эльмира Гамбарова (Азербайджан).
3. Мария Кузнецова (Россия), Кристина Инче (Румыния).
До 76 кг
1. Василиса Марзалюк (Беларусь).
2. Френси Раеделт (Германия).
3. Изелин Солхейм (Норвегия), Эпп Мае (Эстония).
Легкая атлетика. Командный турнир.
1. Украина.
2. Беларусь.
3. Германия.-0-
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На II Европейских играх в Минске 28 июня было разыграно 12 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА. Белорусские спортсмены...
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