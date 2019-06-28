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Гуренко об идее Гинера расширить РПЛ: «Поддерживаю. На матчах собирались бы полные стадионы, прошлогодние встречи с «Зенитом» это подтвердили»

28.06.2019 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал идею президента ЦСКА Евгения Гинера увеличить число участников РПЛ за счет включения в нее команд из Армении, Беларуси и Казахстана.

– Отношение – положительное, поддерживаю. На матчах собирались бы полные стадионы, прошлогодние встречи с «Зенитом» (в 3-м отборочном раунде Лиги Европы в августе 2018-го – Прим.) это подтвердили. Наши команды не затеряются в российской лиге – при условии, что усилятся. Это также большой плюс для сборной Беларуси и футболистов – они стали бы реже уезжать, выступали бы дома.

– Но насколько конкурентноспособными были бы белорусские клубы в РПЛ?

– При правильном подходе это вполне возможно. Даже не требуется заоблачный бюджет.

– Сколько таких команд могло перейти из вашего чемпионата в РПЛ?

– Думаю, что по одной от нас, Армении и Казахстана будет достаточно.

– Какие места они заняли бы?

– В середине таблицы.

– А как вы себе представляете себе переход из лиги лигу чисто технически?

– Выступают же клубы из Уэльса в английской премьер-лиге, имеют шанс попасть оттуда в еврокубки. Нужно это все правильно оценить и верно оформить. Понятно, что к чемпионату Беларуси интерес упадет, но не в этом проблема. Помню, когда в советские времена собирались полные стадионы в Гомеле, Бресте, Могилеве.

Тогда и чемпионат СССР был очень интересным, потому что сталкивались разные школы – московская, питерская, грузинская, армянская, белорусская, украинская. Так что если инициатива Гинера станет реальностью, РПЛ будет более привлекательной, – сказал Гуренко.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал идею президента ЦСКА Евгения Гинера увеличить число участников РПЛ за счет включения в нее...
 
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