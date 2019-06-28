Максим Недосеков: «Скандальное интервью? Я не хотел сказать того, что там было» 

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский легкоатлет Максим Недосеков прокомментировал прокомментировал второе место в командном турнире на II Европейских играх, а также свое скандальное высказывание по поводу формата турнира.

– Мы молодцы! Завоевали командную медаль. Я доволен! Моя обязанность была вытянуть команду (до прыжков в высоту Беларусь в общей таблице уступала два очка Украине – прим.). Однако у нас слабее эстафета, чем у Украины. Они в этой дисциплине сильнее нас. Наши ребята, которые бежали, выложились на 100 процентов, даже больше, чем я. Я не выкладывался на 100 процентов. Мы довольны, что у нас есть командная медаль. Повезло, что не выступал в полуфинале. Я, конечно, люблю прыгать в дождь, но не в такой :) Был ужасный ливень.

– Выступление за себя и за сборную – разные вещи?

– Когда играешь за сборную, ты знаешь, что не будешь прыгать на максимуме. Как я прыгал… 2.10, 2.17, потом 2.25. На соревнованиях я бы не стал так резко поднимать планку – очень высоко.

– Ты «подружился» с форматом соревнований?

– Формат хороший, если будет такая публика, которая на «Динамо». Мне нравится с публикой прыгать!

– Дирижировать «Динамо» – особое чувство?

– Зрители меня завели. Стадион был заполненный! Правда, у меня плохое зрение, но смотрел в разные стороны – и там, и там люди были. Было круто!

– В высоте удалось завоевать «+2 «. Этого было недостаточно?

– Да, очков десять сверху надо было.

– Видел реакцию Максима Граборенко? Он чуть ли не в слезах и считает, что подвел команду.

– Он не подвел команду ни в коем случае. Все боролись на максимуме.

– Читал интервью с Вадимом Анатольевичем?

– Мельком. Неделя выдалась сложной. В том скандальном интервью было недопонимание. Я не хотел сказать того, что там было. Когда узнал, позвонил Вадиму Анатольевичу. Думал: поднимет или нет? Мы с ним хорошо общаемся. Он трубку поднял, но слышал, что голос у него расстроенный. Я ему сказал: «Как я могу теперь с вами общаться?» Он ответил: «Не бери в голову, у тебя еще соревнования. Ты разбираешься с этим, я – со словами». Меня неправильно поняли. Мы на следующий день с Вадимом Анатольевичем виделись. Все обговорили. Все будет хорошо, – сказал Недосеков.

Вадим Девятовский: «Недосеков утром позвонил и чуть ли не в слезах спрашивает: «Как мне теперь вам в глаза смотреть?»