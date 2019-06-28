ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Недосеков: «Скандальное интервью? Я не хотел сказать того, что там было» 

28.06.2019 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский легкоатлет Максим Недосеков прокомментировал прокомментировал второе место в командном турнире на II Европейских играх, а также свое скандальное высказывание по поводу формата турнира.

– Мы молодцы! Завоевали командную медаль. Я доволен! Моя обязанность была вытянуть команду (до прыжков в высоту Беларусь в общей таблице уступала два очка Украине – прим.). Однако у нас слабее эстафета, чем у Украины. Они в этой дисциплине сильнее нас. Наши ребята, которые бежали, выложились на 100 процентов, даже больше, чем я. Я не выкладывался на 100 процентов. Мы довольны, что у нас есть командная медаль. Повезло, что не выступал в полуфинале. Я, конечно, люблю прыгать в дождь, но не в такой :) Был ужасный ливень.

– Выступление за себя и за сборную – разные вещи?

– Когда играешь за сборную, ты знаешь, что не будешь прыгать на максимуме. Как я прыгал… 2.10, 2.17, потом 2.25. На соревнованиях я бы не стал так резко поднимать планку – очень высоко.

– Ты «подружился» с форматом соревнований?

– Формат хороший, если будет такая публика, которая на «Динамо». Мне нравится с публикой прыгать!

– Дирижировать «Динамо» – особое чувство?

– Зрители меня завели. Стадион был заполненный! Правда, у меня плохое зрение, но смотрел в разные стороны – и там, и там люди были. Было круто!

– В высоте удалось завоевать «+2 «. Этого было недостаточно?

– Да, очков десять сверху надо было.

– Видел реакцию Максима Граборенко? Он чуть ли не в слезах и считает, что подвел команду.

– Он не подвел команду ни в коем случае. Все боролись на максимуме.

– Читал интервью с Вадимом Анатольевичем?

– Мельком. Неделя выдалась сложной. В том скандальном интервью было недопонимание. Я не хотел сказать того, что там было. Когда узнал, позвонил Вадиму Анатольевичу. Думал: поднимет или нет? Мы с ним хорошо общаемся. Он трубку поднял, но слышал, что голос у него расстроенный. Я ему сказал: «Как я могу теперь с вами общаться?» Он ответил: «Не бери в голову, у тебя еще соревнования. Ты разбираешься с этим, я – со словами». Меня неправильно поняли. Мы на следующий день с Вадимом Анатольевичем виделись. Все обговорили. Все будет хорошо, – сказал Недосеков.

Вадим Девятовский: «Недосеков утром позвонил и чуть ли не в слезах спрашивает: «Как мне теперь вам в глаза смотреть?»

⌚ Последний шанс выиграть крутой мужской набор: нужно всего лишь угадать спортсмена по бороде. 

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский легкоатлет Максим Недосеков прокомментировал прокомментировал второе место в командном турнире на II Европейских играх, а также свое скандальное...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Президент ЕОК: «Беларусь – это моя страна, я в нее влюбился»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика