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Президент ЕОК: «Беларусь – это моя страна, я в нее влюбился»
28.06.2019 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янеш Косьянчич заявил, что уровень проведения Европейских игр-2019 превзошел все ожидания.
«Мы ожидали, что все будет отлично, но этот спортивный форум превзошел все наши ожидания по высокому уровню организации.
В результате проведения этого международного спортивного состязания в Европе будут больше знать и понимать Беларусь. Мне нравится Беларусь и белорусы. Беларусь – это моя страна, я в нее влюбился», – сказал Косьянчич.
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