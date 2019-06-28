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Президент ЕОК: «Беларусь – это моя страна, я в нее влюбился»

28.06.2019 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янеш Косьянчич заявил, что  уровень проведения  Европейских игр-2019 превзошел все ожидания.

«Мы ожидали, что все будет отлично, но этот спортивный форум превзошел все наши ожидания по высокому уровню организации.

В результате проведения этого международного спортивного состязания в Европе будут больше знать и понимать Беларусь. Мне нравится Беларусь и белорусы. Беларусь – это моя страна, я в нее влюбился», – сказал Косьянчич.

⌚ Последний шанс выиграть крутой мужской набор: нужно всего лишь угадать спортсмена по бороде. 

 
 
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Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янеш Косьянчич заявил, что уровень проведения Европейских игр-2019 превзошел все ожидания.
 
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