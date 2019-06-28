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«Челси» может вернуть Морату из аренды, если «Атлетико» не выкупит его за 50 млн фунтов
29.06.2019 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Альваро Мората, выступающий за «Атлетико» на правах аренды, может вернуться в
По информации The Telegraph, английский клуб предупредил мадридцев о намерении досрочно отозвать 26-летнего форварда из-за
Сам футболист дал понять, что хотел бы остаться в мадридском клубе.
Мората
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Нападающий Альваро Мората, выступающий за «Атлетико» на правах аренды, может вернуться в «Челси».
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