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«Челси» может вернуть Морату из аренды, если «Атлетико» не выкупит его за 50 млн фунтов

29.06.2019 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Альваро Мората, выступающий за «Атлетико» на правах аренды, может вернуться в «Челси»

По информации The Telegraph, английский клуб предупредил мадридцев о намерении досрочно отозвать 26-летнего форварда из-за трансферного бана  – «Челси» не сможет подписывать новичков два ближайших трансферных окна.  

«Атлетико» может оставить Морату в своем составе, но только если воспользуется опцией выкупа контракта испанца за 50 миллионов фунтов.

Сам футболист дал понять, что хотел бы остаться в мадридском клубе. 

Мората перешел в «Атлетико» в январе, соглашение рассчитано на 1,5 года. За это время он провел в Ла Лиге 15 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

 
 
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Нападающий Альваро Мората, выступающий за «Атлетико» на правах аренды, может вернуться в «Челси».
 
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