«Челси» может вернуть Морату из аренды, если «Атлетико» не выкупит его за 50 млн фунтов

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Альваро Мората, выступающий за «Атлетико» на правах аренды, может вернуться в .

По информации The Telegraph, английский клуб предупредил мадридцев о намерении досрочно отозвать 26-летнего форварда из-за трансферного бана – «Челси» не сможет подписывать новичков два ближайших трансферных окна.

может оставить Морату в своем составе, но только если воспользуется опцией выкупа контракта испанца за 50 миллионов фунтов.

Сам футболист дал понять, что хотел бы остаться в мадридском клубе.

Мората перешел в «Атлетико» в январе, соглашение рассчитано на 1,5 года. За это время он провел в 15 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь .