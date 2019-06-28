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Европейские игры-2019. 29 июня. Сегодня разыграют 28 комплектов наград

29.06.2019 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на Европейских играх-2019 разыграют 28 комплектов наград.

Европейские игры-2019

29 июня

Бадминтон

Парный разряд (женщины)

Парный разряд (мужчины)

Бокс

До 57 кг (женщины)

До 69 кг (женщины)

До 52 кг (мужчины)

До 60 кг (мужчины)

В финале белорус Дмитрий Асанов сразится с Габилем Мамедовым.

До 69 кг (мужчины)

До 81 кг (мужчины)

Свыше 91 кг (мужчины)

Борьба греко-римская

До 60 кг

До 67 кг

Беларусь представит Сослан Дауров.

До 77 кг

Гимнастика спортивная

Многоборье (мужчины)

Многоборье (женщины)

Беларусь представит Анастасия Алистратова.

Каратэ

Ката (мужчины)

Беларусь представит Алексей Тарашкевич.

Кумите до 84 кг (мужчины)

Беларусь представит Антон Исаков.

Кумите свыше 84 кг (мужчины)

Беларусь представит Алексей Водчиц.

Ката (женщины)

Беларусь представит Мария Фурсова.

Кумите до 68 кг (женщины)

Беларусь представит Мария Алексеева.

Кумите свыше 68 кг (женщины)

Беларусь представит Екатерина Мартыновская.

Настольный теннис

Командное первенство (женщины)

Командное первенство (мужчины)

Пляжный футбол

Беларусь сразится за седьмое место с Румынией.

Велоспорт – трек

Индивидуальная гонка преследования (мужчины)

Беларусь представят Евгений Ахраменко и Михаил Шеметов.

Гит (мужчины)

Беларусь представят Андрей Лукашевич и Владислав Новик.

Спринт (мужчины)

Мэдисон (мужчины)

Беларусь представят Роман Тишков и Евгений Королев.

Омниум (женщины)

Беларусь представит Татьяна Шаракова.

 
 
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Сегодня на Европейских играх-2019 разыграют 28 комплектов наград.
 
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