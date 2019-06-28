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Европейские игры-2019. Пляжный футбол. Беларусь сыграет с Румынией за седьмое место

29.06.2019 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на Европейских играх завершится турнир по пляжному футболу.

Европейские игры-2019

Пляжный футбол

За 7-е место

Румыния – Беларусь

29 июня, 13.00. Минск, СОК «Олимпийский»

За 5-е место

Россия – Италия

29 июня, 14.30. Минск, СОК «Олимпийский»

За 3-е место

Швейцария – Украина

29 июня, 17.00. Минск, СОК «Олимпийский»

Финал

Португалия – Испания

29 июня, 18.30. Минск, СОК «Олимпийский»

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на Европейских играх завершится турнир по пляжному футболу.
 
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