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Европейские игры-2019. Пляжный футбол. Беларусь сыграет с Румынией за седьмое место
29.06.2019 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня на Европейских играх завершится турнир по пляжному футболу.
Европейские игры-2019
Пляжный футбол
За 7-е место
Румыния – Беларусь
29 июня, 13.00. Минск, СОК «Олимпийский»
За 5-е место
Россия – Италия
29 июня, 14.30. Минск, СОК «Олимпийский»
За 3-е место
Швейцария – Украина
29 июня, 17.00. Минск, СОК «Олимпийский»
Финал
Португалия – Испания
29 июня, 18.30. Минск, СОК «Олимпийский»
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Сегодня на Европейских играх завершится турнир по пляжному футболу.
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