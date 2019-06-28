Слабашевич о травме Патоцкого: «Если бы было натуральное поле, он бы проскользил на пятке и все было бы нормально»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Артур Слабашевич порассуждал о причинах травмы полузащитника Олега Патоцкого.

– Играть на «синтетике» не очень приятно: не то покрытие, не тот отскок мяча. А после матча все болит. Конечно, на траве играется лучше, да и нагрузка так не ощущается, но у нас нет другого выбора. Это наш домашний стадион и приходится там играть. Тренируемся мы на травяных полях «Минска». Газон там хороший, нормальный. За ним ухаживают. Вот и «прыгаем» раз в неделю с натуральной травы на искусственную.

Целый год играть и тренироваться на искусственном газоне не выдержали бы просто. Когда чемпионат только начинается, когда лед, снег и холодно, или осенью, когда грязь, это спасает. Тогда такой газон самое то. А летом просто... Понимаете, резина нагревается. Иногда по ней ходить невозможно: стопы горят. Уже после предматчевой разминки чувствуешь, что ноги как будто в бане побывали. Распаренные все. Невозможно.

– Как вам дается этот постоянный переход?

– По мне лучше так, чем все время тренироваться и играть на «синтетике». Работают совсем другие мышцы. Ребята много травм получают именно на искусственной траве. Если на натуральном покрытии при подкате нога проскользит, то на «синтетике» – нет. Олег Патоцкий травму как получил? Нога не проскользила и все – колено. Если бы было натуральное поле, он бы проскользил на пятке и все было бы нормально. В этом минус газона на Маяковке: травмоопасно, – сказал Слабашевич.

«Ислочь» не любит траву и сидит на «синтетике». Кажется, в матче с Брестом команде мало что светит