II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 29 июня
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Источник материала:
Полесская правда
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Сегодня, в предпоследний день II Европейских игр, будет разыграно 28 комплектов наград. Белорусские атлеты заявлены в 6 видах спорта.
Мужская команда по пляжному футболу в заключительной части состязаний поборется за итоговое 7 место. В финалах выступят представители борьбы и бокса, где будут разыграны 2 комплекта наград. Представительница женской спортивной гимнастики, преодолев квалификационный раунд, поборется в финале женского многоборья за награды. В борьбу вступят и разыграют медали представители карате. Борьбу продолжат велосипедисты «трековики», где будут разыграны 4 комплекта наград.
Бокс:
17.05 — 17.30 — Вес до 60 кг (мужчины). Финал бой за золото. Асанов Дмитрий
Карате:
09.00 — 17.45 — Ката (мужчины) предварительные соревнования. Группа А. Квалификация. Поединок за бронзу. Поединок за золото. Выступит Тарашкевич Алексей.
09.00 — 17.35 — Ката (женщины) предварительные соревнования. Группа В. Квалификация. Поединок за бронзу. Поединок за золото. Выступит Фурсова Мария.
10.55 — 18.17 — Кумите свыше 68 кг (женщины) предварительные соревнования. Группа А. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Мартыновская Екатерина.
11.09 — 18.09 — Кумите до 68 кг (женщины) предварительные соревнования. Группа В. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Алексеева Мария.
12.25 — 18.41 — Кумите до 84 кг (мужчины) предварительные соревнования. Группа А. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Исаков Антон.
12.39 — 18.49 — Кумите свыше 84 кг (мужчины) предварительные соревнования. Группа В. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Водчиц Алексей.
Велосипедный спорт (трек):
10.00 — 20.50 — Спринт (женщины). Квалификация. 1/8, утешительные заезды. Выступит Медведская Диана.
10.35 — 17.50 — Индивидуальная гонка преследования (мужчины). Квалификация. Финалы за 3-4 места и 1-2 места. Выступит Ахраменко Евгений.
12.20 — 20.30 — Омниум (женщины). Скретч, гонка I. Темпо, гонка II. Гонка с выбыванием. Гонка по очкам. Выступит Шаракова Татьяна.
13.05 — 19.00 Гит 1 км (мужчины). Квалификация. Финал. Выступят Лукашевич Андрей, Новик Владислав.
20.57 — 21.30 — Мэдисон (мужчины) Финал. Выступят Тишков Роман, Королек Евгений.
Борьба греко-римская:
11.00 — 18.10 — Весовая категория до 67 кг мужчины. Утешительный поединок, поединок за бронзу. Выступит Дауров Сослан.
11.30 — 18.30 — Весовая категория до 87 кг мужчины. 1/8 финала, полуфинал. Выступит Кулиев Радик.
11.50 — 18.30 — Весовая категория до 97 кг мужчины. 1/8 финала, полуфинал. Выступит Грабович Александр.
12.10 — 18.30 — Весовая категория до 130 кг мужчины. 1/8 финала, полуфинал. Выступит Грищенко Кирилл.
Пляжный футбол:
13.00 — 14.20 — Матч за 7 место. Румыния — Беларусь. 13:00 — 14:20
Гимнастика спортивная:
14.00 — 16.30 — Многоборье (женщины). Финал. Выступит Алистратова Анастасия.
Телетрансляции восьмого дня II Европейских игр
Суббота, 29 июня
11.00
Беларусь 2
Каратэ. Мужчины. Женщины. Квалификация
Борьба греко-римская. Мужчины. Квалификация
Пляжный футбол. Предварительный раунд
Каратэ. Мужчины. Женщины. Квалификация
17.00
Каратэ. Мужчины. Женщины. Финалы
Пляжный футбол. Финалы
Бадминтон. Мужчины. Женщины. Пары. Финал
09.55
Беларусь 5
Настольный теннис. Команды. Женщины. Финалы
Велоспорт. Мужчины. Женщины. Трек. Квалификация
14.00
Спортивная гимнастика. Мужчины. Женщины. Финалы
Настольный теннис. Команды. Женщины. Финалы
Бокс. Мужчины. Женщины. Финалы
Велоспорт. Мужчины. Женщины. Трек. Финалы
17.00
Бокс. Мужчины. Женщины. Финалы
Велоспорт. Мужчины. Женщины. Трек. Финалы
Настольный теннис. Команды. Мужчины. Финал
Борьба греко-римская. Мужчины. Финал
21.00
Настольный теннис. Команды. Мужчины. Финалы
10.00
Беларусь 5. Интернет
Бадминтон. Мужчины. Жещины. Пары. Микст. Квалификация
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