II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 29 июня

Источник материала: Полесская правда



Сегодня, в предпоследний день II Европейских игр, будет разыграно 28 комплектов наград. Белорусские атлеты заявлены в 6 видах спорта.

Мужская команда по пляжному футболу в заключительной части состязаний поборется за итоговое 7 место. В финалах выступят представители борьбы и бокса, где будут разыграны 2 комплекта наград. Представительница женской спортивной гимнастики, преодолев квалификационный раунд, поборется в финале женского многоборья за награды. В борьбу вступят и разыграют медали представители карате. Борьбу продолжат велосипедисты «трековики», где будут разыграны 4 комплекта наград.

Бокс:

17.05 — 17.30 — Вес до 60 кг (мужчины). Финал бой за золото. Асанов Дмитрий

Карате:

09.00 — 17.45 — Ката (мужчины) предварительные соревнования. Группа А. Квалификация. Поединок за бронзу. Поединок за золото. Выступит Тарашкевич Алексей.

09.00 — 17.35 — Ката (женщины) предварительные соревнования. Группа В. Квалификация. Поединок за бронзу. Поединок за золото. Выступит Фурсова Мария.

10.55 — 18.17 — Кумите свыше 68 кг (женщины) предварительные соревнования. Группа А. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Мартыновская Екатерина.

11.09 — 18.09 — Кумите до 68 кг (женщины) предварительные соревнования. Группа В. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Алексеева Мария.

12.25 — 18.41 — Кумите до 84 кг (мужчины) предварительные соревнования. Группа А. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Исаков Антон.

12.39 — 18.49 — Кумите свыше 84 кг (мужчины) предварительные соревнования. Группа В. Полуфинальные поединки. Финальные поединки. Выступит Водчиц Алексей.

Велосипедный спорт (трек):

10.00 — 20.50 — Спринт (женщины). Квалификация. 1/8, утешительные заезды. Выступит Медведская Диана.

10.35 — 17.50 — Индивидуальная гонка преследования (мужчины). Квалификация. Финалы за 3-4 места и 1-2 места. Выступит Ахраменко Евгений.

12.20 — 20.30 — Омниум (женщины). Скретч, гонка I. Темпо, гонка II. Гонка с выбыванием. Гонка по очкам. Выступит Шаракова Татьяна.

13.05 — 19.00 Гит 1 км (мужчины). Квалификация. Финал. Выступят Лукашевич Андрей, Новик Владислав.

20.57 — 21.30 — Мэдисон (мужчины) Финал. Выступят Тишков Роман, Королек Евгений.

Борьба греко-римская:

11.00 — 18.10 — Весовая категория до 67 кг мужчины. Утешительный поединок, поединок за бронзу. Выступит Дауров Сослан.

11.30 — 18.30 — Весовая категория до 87 кг мужчины. 1/8 финала, полуфинал. Выступит Кулиев Радик.

11.50 — 18.30 — Весовая категория до 97 кг мужчины. 1/8 финала, полуфинал. Выступит Грабович Александр.

12.10 — 18.30 — Весовая категория до 130 кг мужчины. 1/8 финала, полуфинал. Выступит Грищенко Кирилл.

Пляжный футбол:

13.00 — 14.20 — Матч за 7 место. Румыния — Беларусь. 13:00 — 14:20

Гимнастика спортивная:

14.00 — 16.30 — Многоборье (женщины). Финал. Выступит Алистратова Анастасия.

Телетрансляции восьмого дня II Европейских игр

Суббота, 29 июня