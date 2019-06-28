Экстралига. Ковалев сменил Кольцова на посту главного тренера «Бреста»

Источник материала: Tribuna.com

Константин Кольцов не будет тренировать «Брест» в следующем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту его заменит белорусский специалист Андрей Ковалев, который уже работал в Бресте в ходе прошлого чемпионата. После вошел в тренерский штаб Андрея Сидоренко в минском «Динамо».

«Это было совместное решение Константина Евгеньевича и клуба. Константин решил, что еще хочет поучиться. Он уже записался на стажировку в Америку, в клуб НХЛ. Тут наши желания и возможности совпали.

С Ковалевым мы, можно сказать, и не расставались. Возникла такая необходимость, что он понадобился сборной и минскому «Динамо», мы с радостью на это откликнулись. Позиция простая: все белорусские клубы должны работать в интересах сборной и «Динамо». Андрей Робертович там понадобился, мы как будто отправили его на высококлассную стажировку. Он ее прошел и вернулся к нам обратно. Я думаю, что это обычная хоккейная жизнь.

Пока Ковалев был в «Динамо», мы все время были на связи. Не было такой недели, чтобы мы с ним не созванивались, не обсуждали, как там в «Бресте». Он приезжал на матчи с участием команды. Андрей просто вернулся домой», – сказал директор «Бреста» Сергей Сушко.