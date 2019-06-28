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Mundo Deportivo: «Барселона» не заплатит за Гризманна более 120 млн евро
29.06.2019 13:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Барселона» намерена подписать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
Ранее появилась информация, что каталонский клуб планирует заплатить за игрока 126 миллионов евро частями, чтобы не платить сразу отступные в размере 120 миллионов.
Однако, как сообщает El Mundo Deportivo, «Барса» не намерена платить за француза более 120 миллионов. Возможен вариант, что сумма уменьшится, если в сделку будет включен кто-то из игроков сине-гранатовых. Возможно, это будет защитник Нелсон Семеду.
Отступные по контракту Гризманна с «Атлетико» снизятся после 1 июля с 200 до 120 миллионов евро.
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«Барселона» намерена подписать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
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