«Рекомендуем не надевать никакую атрибутику во время нахождения в каком-либо городе». БАТЭ обратился к болельщикам, планирующим выезд на матч с «Пястом»

Источник материала: Tribuna.com

обратился к болельщикам, которые планируют посетить ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против .

«Футбольный клуб БАТЭ обращается ко всем, кто планирует посетить ответный поединок 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20 между «желто-синими» и польским «Пястом». Эта игра состоится в Гливице в среду, 17 июля, и начнется в 20.00 по местному времени (21.00 по белорусскому).

Как известно, у болельщиков БАТЭ и «Пяста» сложились братские отношения, ведущие отсчет с 2010 года. Однако, отправляясь на выезд вне организованной группы, следует помнить: поляки известны преданностью своим футбольным клубам и склонны проявлять нетерпимость к присутствию на родной территории символики и поклонников чужих команд, если их не связывают дружеские отношения на уровне фанатских групп. Поэтому рекомендуем не надевать никакую атрибутику во время нахождения в каком-либо городе – вплоть до начала матча. Не стоит также забывать, что, кроме болельщиков «Пяста», в Гливице проживает немалое количество враждебных им поклонников «Гурника» из Забже.

Таким образом, существует риск возникновения непредвиденных ситуаций, если Вы с атрибутикой БАТЭ зашли на территорию компактного проживания фанатов «Гурника». Тем, кто собирается снимать жилье в Гливице до или после игры, настоятельно рекомендуем воздержаться от районов Sosnica, Labedy, Kopernik, избегайте малых населенных пунктов в Гливицком районе. Лучше держаться центральной части города. Соблюдайте те же правила во время нахождения во всей Силезской агломерации и на территории Польши в целом.

Помните, что мы в гостях – и старайтесь выглядеть достойно! А в Гливице всегда можно обратиться в фан-шоп «Пяста» по адресу Sklep Piastoholicy, Dworcowa 43», – сообщает официальный сайт БАТЭ.