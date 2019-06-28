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Президент МОКа Бах посетит закрытие Европейских игр в Минске

29.06.2019 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетит церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, сообщает БЕЛТА.

Глава МОК прибудет в Минск 30 июня чартерным рейсом из Осаки (Япония).

Церемония закрытия II Европейских игр в Минске состоится на стадионе «Динамо» и начнется в 22.00 по белорусскому времени.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетит церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, сообщает БЕЛТА.
 
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