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Президент МОКа Бах посетит закрытие Европейских игр в Минске
29.06.2019 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетит церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, сообщает
Глава МОК прибудет в Минск 30 июня чартерным рейсом из Осаки (Япония).
Церемония закрытия II Европейских игр в Минске состоится на стадионе «Динамо» и начнется в 22.00 по белорусскому времени.
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетит церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, сообщает БЕЛТА.
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