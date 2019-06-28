Менеджер Евроигр-2019: «Мы реализовали практически всю билетную программу на Европейские игры в полном объеме»

Источник материала: Tribuna.com

Начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Максим Кошкалда рассказал о продаже билетов на Европейские игры.

«Мы на многие арены продаем билеты по системе overbooking, к примеру, на бадминтон продано на 25% больше билетов, чем существующих посадочных мест. Люди просто выходят и возвращаются. 98% билетов, которые были приобретены, они на самом деле пробиты на входе, просто ротация из-за спортсменов и выступлений не позволяет залу быть постоянно заполненным.

С точки зрения соревнований, мы также понимаем, что предварительные раунды, они менее востребованы, чем финальные раунды. Вчерашний аншлаг на стадионе «Динамо» тому прямое доказательство. Мы продали все билеты, люди болели, люди пришли поддержать свою команду.

Если брать глобально, то на олимпийских мероприятиях продается от 10 до 15% билетов именно иностранным гражданам, именно туристам, которые приезжают в страну, а все остальное количество продается на национальном уровне. Мы хороших результатов добились с точки зрения продаж. Они очень высокие, мы реализовали практически всю билетную программу в полном объеме», – сказал Кошкалда.