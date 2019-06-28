Бердыев может сменить Шпилевского на посту главного тренера «Кайрата» в случае участия клуба в РПЛ

Источник материала: Tribuna.com

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев сообщил, что клуб заинтересован в сотрудничестве с Курбаном Бердыевым, информирует «Чемпионат». Напомним, что сейчас клуб возглавляет белорусский специалист Алексей Шпилевский.

«Никто не будет против участия в РПЛ. Вы представьте, в Казахстан приедут «Спартак», «Зенит» и прочие клубы. Это шаг вперед и в плане квалификации соперников, и в плане зрительского интереса — появится больше спонсорских предложений. Ещё для нас важно то, что будет повышаться уровень казахстанских футболистов.

Курбан Бекиевич — один из лучших тренеров с постсоветского пространства. Мы для него всегда открыты, и, если он решит прийти, мы будем только за. Но прекрасно понимаю, что тренеры больше хотят работать в России. Вот если Бердыев возглавит «Кайрат» и вместе с ним будет играть в РПЛ… Однажды он пообещал, что, если и приедет в Казахстан, то только в «Кайрат». Но сейчас не хочется его дергать, знаю, что он хочет сделать небольшую паузу и немного отдохнуть», — сказал Боранбаев.