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Европейские игры. Асанов выиграл золотую медаль
29.06.2019 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский боксер Дмитрий Асанов выиграл золотую медаль на Европейских играх в Минске. Отметим, что на Европейских играх в Баку Асанов стал вторым.
Европейские игры
Бокс
До 60 кг (мужчины)
1. Дмитрий Асанов (Беларусь)
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Белорусский боксер Дмитрий Асанов выиграл золотую медаль на Европейских играх в Минске.
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