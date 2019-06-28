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Исаев про расширение РПЛ: «АБФФ ждет официальных бумаг. Каких бумаг? А сказать уверенно нельзя, что мы суверенная страна и у нас свой чемпионат?»

29.06.2019 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, который раскритиковал идею Евгения Гинера об увеличении числа участников российской премьер-лиги за счет включения в нее команд из Армении, Беларуси и Казахстана.

«Ведь «почетный» прав на 100% по каждому пункту и по уровню, и по еврокубкам. А наша родная, белорусская, федерация ждет официальных бумаг. Каких бумаг? А сказать уверенно, как Колосков, нельзя? Что мы суверенная страна и у нас свой, устраивающий нас, чемпионат!», – написал Исаев в своем Facebook.

 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, который раскритиковал идею Евгения Гинера об увеличении...
 
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