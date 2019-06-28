Андрей Кравченко: «В 2014 году 700 метров бежал с оторванной икроножной мышцей. Потом пять лет восстанавливался»

Источник материала: Tribuna.com

Серебряный призер Олимпиады-2008 Андрей Кравченко рассказал о своей травме на чемпионате Европы 2014 года.

– В 2014 году, когда чемпионат Европы выиграл, последний вид у меня был 1500 метров, и через 800 метров у меня оторвалась икроножная мышца. Хлопок такой, пришлось на одной ноге добегать, можно сказать, допрыгивать. Ты на шоковом состоянии это все делаешь, и я добегаю, все поздравляют, а у меня ни радости, ничего, потому что я понимаю, что я уже без одной ноги.

- А сколько ты бежал на одной ноге?

– 700 метров.

- Что в этот момент в голове происходит? В глазах реально это золото?

– Конечно, я представлял интересы своей страны, а тем более золотая медаль.

- Сколько тебе это золото стоило по восстановлению?

– 5 лет. Ты реально хочешь, мечтаешь вернуться в спорт, на дорожку. Встаешь утром и просто до туалета хромаешь на пятках.

- А что самое жесткое?

– Самое жесткое, например, это я еду на машине и смотрю, что бабушка по тротуару бежит, ей лет 90, и я понимаю, что не могу этого сделать, – сказал Кравченко.