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Бузова прибыла в расположение «Барселоны»
29.06.2019 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Поп-исполнительница Ольга Бузова прибыла в расположение «Барселоны» в рамках проекта с компанией Beko.
Бузова проживет два дня как футболист каталонской команды. Сегодня она посетила клубную базу «Барсы».
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Поп-исполнительница Ольга Бузова прибыла в расположение «Барселоны» в рамках проекта с компанией Beko.
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