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«Динамо» Брест – «Ислочь». Милевский, Савицкий, Комаровский выйдут с первых минут
29.06.2019 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы «Динамо» Брест и «Ислочи» на матч 13 тура чемпионата Беларуси.
Ислочь: Хаткевич, Карпович, Джон, Янушкевич, Шагойко, Стефен, Макаров, Быченок, Комаровский (к), Янсане, Слабашевич.
Запасные: Куршубадзе, Папуш, Руденок, Холодинский, Рекиш, Краснов, Адамс
Запасные: Павлюченко, Дуарте, Иванов, Полховский, Юзепчук, Никифоренко, Бабаво.
Матч начнется в 20.45.
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Стали известны составы «Динамо» Брест и «Ислочи» на матч 13 тура чемпионата Беларуси.
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