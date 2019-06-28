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«Динамо» Брест – «Ислочь». Милевский, Савицкий, Комаровский выйдут с первых минут

29.06.2019 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы «Динамо» Брест и «Ислочи» на матч 13 тура чемпионата Беларуси.

Ислочь: Хаткевич, Карпович, Джон, Янушкевич, Шагойко, Стефен, Макаров, Быченок, Комаровский (к), Янсане, Слабашевич.

Запасные: Куршубадзе, Папуш, Руденок, Холодинский, Рекиш, Краснов, Адамс
 
Динамо Брест: Гутор, Веретило (к), Кики, Павловец, Кацикас, Савицкий, Кисляк, Нойок, Милевский, Лаптев, Хобленко.

Запасные: Павлюченко, Дуарте, Иванов, Полховский, Юзепчук, Никифоренко, Бабаво.

Матч начнется в 20.45.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Стали известны составы «Динамо» Брест и «Ислочи» на матч 13 тура чемпионата Беларуси.
 
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