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Милевский забил дебютный мяч в сезоне

29.06.2019 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Динамо» Брест обыгрывает «Ислочь» (2:0). На шестой минуте отличился Павел Савицкий, а на семнадцатой ворота гостей поразил Артем Милевский. Отметим, что для Милевского этот мяч стал дебютным в сезоне. 

Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

ВИДЕО

 
Теги: Брест
 
 
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«Динамо» Брест обыгрывает «Ислочь» (2:0).
 
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