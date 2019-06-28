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Милевский забил дебютный мяч в сезоне
29.06.2019 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Динамо» Брест обыгрывает «Ислочь» (2:0). На шестой минуте отличился Павел Савицкий, а на семнадцатой ворота гостей поразил Артем Милевский. Отметим, что для Милевского этот мяч стал дебютным в сезоне.
Подробную статистику футболиста можно посмотреть
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«Динамо» Брест обыгрывает «Ислочь» (2:0).
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